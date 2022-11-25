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Общество
25 ноября 2022, 10:08

В РФ предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка

  Валерия Белякова
Новорожденный

Единовременное пособие при рождении детей предлагают увеличить до 30 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Законопроект о повышении единоразового пособия, которое выплачивается при рождении ребенка, разработали депутаты Госдумы. Парламентарии предлагают увеличить сумму с 20 472 до 30 000 рублей.

"Рождение малыша всегда связано с большими расходами. И один из лучших подарков, который можно сделать мамам — поддержать их материально. Вне зависимости от доходов и всяческих критериев", — написал в своем telegram-канале один из авторов инициативы, заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Депутат отмечает, что увеличение единовременного пособия станет одним из элементов комплексных мер, направленных на поддержку семей. Документ с предложением о внесении изменений в статью федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" направлен на получение заключения в Правительство РФ. Тажке законопроект готовят к внесению на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Ранее в РФ было утверждено единое пособие на детей.

Областная газета Свердловской области

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