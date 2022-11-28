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Общество
28 ноября 2022, 19:43

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел личный прием граждан

  Валерия Белякова
Владимир Якушев

Владимир Якушев выслушал просьбы жителей нескольких регионов УрФО и дал соответствующие поручения. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел личный прием граждан по видеосвязи. С просьбой о помощи к полпреду обратился житель Нижнего Тагила.

Александр Симонов попросил оказать содействие в реконструкции Авроринской плотины в поселке Черноисточинск. По словам жителя, сооружение было построено почти два века назад — в 1850 году. Капитально плотину ремонтировали в 1970 году, после велись только текущие работы, сообщает пресс-служба аппарата полпреда РФ в УрФО. В данный момент реконструкция объекта уже началась. Завершить ее планируют к концу 2023 года.

"Объект должен быть завершен в том виде, в каком его ждут горожане, поэтому нужно сделать все, как следует", — поручил Владимир Якушев.

Полпред выслушал просьбы жителей и из других регионов Уральского федерального округа. Жительница челябинского поселка обратилась за помощью в решении вопроса по ремонту здания Архангельского сельского клуба. Жительница тюменской деревни Новоуфимской рассказала о необходимости газификации их населенного пункта. Курганцы попросили помочь в строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Долгие. Житель Нижневартовска (ХМАО) рассказал о том, что рядом с новой школой нет дороги. Пенсионерка из Лабытнанги (ЯНАО) просила оказать содействие в переселении из аварийного дома.

Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам в регионах ситуацию держать на контроле.

"Обращения граждан — это срез самых острых проблем, которые волнуют жителей. Каждая просьба прорабатывается самым тщательным образом, с подключением всех профильных структур. Все поручения, данные по итогам личного приема граждан, находятся на контроле до окончательного решения проблемы", — подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, ранее полпред в УрФО встретился с генконсулом Республики Узбекистан в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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