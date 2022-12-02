Для ледового городка Екатеринбурга нашли живую елку

Елку из леса привезут в Екатеринбург с 10 по 20 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Новогоднее дерево нашли в 200 километрах от столицы Свердловской области. Елку спилят и привезут, когда на Среднем Урале немного потеплеет, об этом сегодня на брифинге рассказал начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков.

"В Екатеринбург мы ее планируем доставить с 10 до 20 декабря. Будем ждать подходящую температуру, суть в том, чтобы иголки не осыпались, нужна максимально близкая к нулю температура", — уточнил Илья Марков.

Он рассказал, что елку нашли в Шалинском районе Свердловской области. Ее высота примерно 27–28 метров. Доставят главный символ нового года на специальном транспорте.

По данным главы городского управления культуры, уже завтра на площади 1905 года ожидают первые машины со льдом, из которого будут строить историческую крепость Екатеринбурга, а также другие сооружения.

"Мы начнем возводить один из самых сложных, главных архитектурных элементов — первую городскую крепость. Ее рисунки есть в нашем музее истории Екатеринбурга, на их основе архитекторы ледового городка построят крепость", — добавил Марков.

Сейчас на площади 1905 года Екатеринбурга ведутся работы по разводке электрических сетей, возводятся деревянные каркасы для будущих ледовых сооружений. В городке построят большую горку, вход на которую будет платным — 50 рублей.

Напомним, ледовый городок в Екатеринбурге откроется 30 декабря в 17:00. Он будет работать до 15 января 2023 года, однако сроки работы городские власти могут продлить, если на улице будет держаться подходящая температура, а ледовые сооружения не начнут обрушаться.