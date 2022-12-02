В России хотят освободить от НДФЛ выплаты нуждающимся студентам

Законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение. Фото: Владимир Мартьянов

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает освобождение от налогов выплат нуждающимся студентам колледжей и вузов. Авторами инициативы выступили представители "Единой России".

Специальную выплату, которая облагается НДФЛ, сейчас получают студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию. К этому числу относятся дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, техногенных и экологических катастроф, стихийных бедствий.

"Сейчас такая матпомощь расценивается как доход и облагается НДФЛ в размере 13 %. При этом она по своей сути является целевой выплатой человеку на преодоление сложной жизненной ситуации. И уж точно не доходом. Брать с нее налоги нелогично и несправедливо. Студенты и так не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся", — отметил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в своем telegram-канале.

Турчак указал, что в масштабах бюджета из-за отмены НДФЛ в отношении данных студенческих выплат выпадение доходов станет незначительным. При этом для студентов прибавка в виде неоплаченного налога на доходы физлиц будет не лишней.

"В этой связи представляется справедливым освободить от налогообложения в полном объеме выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки именно в связи с нуждаемостью", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы.

Ранее стало известно, что с 2023 года в России изменится размер прожиточного минимума — в среднем он составит 14 375 рублей.