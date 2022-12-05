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Общество
5 декабря 2022, 10:46

В Свердловской области на расчистку дорог вышли 312 спецмашин

снегоуборочная техника

Последствия снегопада ликвидируют комбинированные дорожные машины, автомобили с отвалом, автогрейдеры. Фото: Павел Ворожцов

Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 312 единиц техники. Для борьбы с гололедом и снежным накатом израсходовано 210 тонн песка и 12 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, с 4 по 5 декабря снегопад прошел в западной, центральной, южной и восточной частях Среднего Урала. Выпало около 8 сантиметров снега.

Отмечается, что специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 50 автоматических комплексных постов.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 2617983. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 2625065.

Добавим, ранее ГИБДД Екатеринбурга обратилась к водителям из-за снегопада. Автолюбителей призвали быть внимательнее за рулем и снизить скорость до минимума.

Областная газета Свердловской области

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