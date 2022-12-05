Область на карте

Дом на улице Ильича – после ремонта. Фото: «Все новости»

Турник вместо ЗАГСа, имена для остановок, кондиционер для памятника, «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в муниципалитетах области за минувшую неделю.

Заречный

В Заречном нашли применение участку, где много лет стоял недостроенный ЗАГС – там сделали площадку для занятий физкультурой.

Как пишет «ПазлТВ», здание демонтировали этой осенью. Жители предлагали обустроить на пустыре парковку, однако городские власти заявили, что это невозможно по санитарным нормам. Зато пообещали установить там уличные тренажеры, что и было сделано. Также ведутся работы по восстановлению отделки фасада и цоколя домов, прилегавших к недострою.

Сухой Лог

В Сухом Логу «безымянный» остановочный пункт Свердловской железной дороги получил новое имя.

Как сообщает «Знамя победы» со ссылкой на пресс-службу СвЖД, раньше остановка обозначалась порядковым номером километра, на котором расположена, – 229. Сейчас она называется «Крановый завод» – по названию расположенного рядом предприятия. Еще один остановочный пункт на 219-м километре получил название в честь соседнего озера – Гальян.

Новые названия согласовывают с администрациями муниципалитетов. После переименования эти полустанки станут ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более интересной и познавательной, пишет СМИ.

Краснотурьинск

В Краснотурьинске открыли интерактивную историческую уличную площадку.

Как пишет «Заря Урала», необычная зона отдыха появилась между двумя историческими зданиями по улице Октябрьская. Обустроили ее на средства гранта, который выиграл Краснотурьинский краеведческий музей. С помощью технологии дополненной реальности все желающие могут погрузиться в прошлое, узнать об истории города, послушать аудио-экскурсию. Отмечается, что при создании мобильного приложения использовались рисунки юных краснотурьинцев.

Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском сохранили автовокзал, который хотели закрыть из-за убыточности.

Как сообщают местные издания со ссылкой на пресс-службу городской администрации, на автовокзале сменили оператора услуг – вместо компании «АВИС» пригородными и междугородними пассажирскими перевозками теперь занимается арамильский перевозчик «ТЕХНОПРОМ». На качество перевозок это не повлияло. Более того, в расписание добавили новый междугородний маршрут № 536 – до Екатеринбурга, который будет ходить в 6:35 с понедельника по субботу и в 13:45 ежедневно.

Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле привели в порядок дом-памятник на Вагонке.

Как пишут «Все новости», здание, известное как «Дом дирекции», было построено в 1936 году по приказу Серго Орджоникидзе. Здесь в разные годы жили первый руководитель Уралвагонстроя Григорий Павлоцкий, директор Уральского танкового завода Юрий Максарев и другие руководители городских предприятий.

Дом на улице Ильича – до ремонта. Фото: «Все новости»

За 86 лет дом сильно обветшал, многие декоративные элементы разрушились, жильцы жаловались на постоянно протекающую крышу. В июне 2022 года началась реконструкция здания. Подрядчики отремонтировали кровлю и восстановили утраченные элементы на фасаде. По закону строители должны были вернуть зданию первоначальный вид, но в виде исключения жильцам разрешили оставить остекление балконов и кондиционеры. На работы потратили почти 73 млн рублей.

Городище (Туринский район)

Городищенскую школу приспособили для обучения детей с ограниченными возможностями.

Как пишет районная газета «Известия-Тур», из 99 учеников школы 43 – с ограниченными возможностями. В четырех классах организовано обучение по адаптированной общеобразовательной программе.

Чтобы все дети могли получать полноценное образование, школе было выделено более 1,5 миллиона рублей по государственной программе «Доступная среда». На эти средства была реконструирована входная группа и установлен пандус. В учебном заведении появились кабинеты психолога и логопеда, сенсорный уголок и развивающие приборы. Например, персонально для девочки с низким процентом зрения школа закупила необходимые увеличители и линзы.