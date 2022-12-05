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Общество
5 декабря 2022, 16:17

Свердловские аграрии арендовали более 1000 га по 1 рублю за участок

земли сельхозназначения

Льгота предусмотрена только по договорам аренды, которые заключены с 3 июня 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Общая площадь арендуемых за "условную" плату в 1 рубль сельхозземель составила 1 059 гектаров. Востребованными оказались 27 участков — в Каменском, Байкаловском, Гаринском, Горноуральском, Камышловском, Серовском городских округах, сообщает департамент информполитики региона.

"Мы взяли по льготной арендной плате три земельных участка общей площадью 150 гектаров. Частично земля была заросшая, поэтому в этом году удалось посадить на свободных участках немного рапса", — поделилась опытом гендиректор АО "Каменское" Лидия Двинина.

Она отметила, что в следующем году расчистка заросших мест будет продолжена. В дальнейшем на арендованной территории планируют выращивать зерновые культуры.

Напомним, постановление об аренде земель за рубль глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал в июне. Благодаря акции предполагалось вовлечь в оборот участки, которые не использовались с 2019 года.

Областная газета Свердловской области

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