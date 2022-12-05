Свердловчанам напоминают о мерах предосторожности при использовании газа

Собственник помещения несет ответственность за свою газовую плиту до вентиля, перекрывающего подачу газа в квартиру. Фото: Полина Зиновьева

В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа на территории России свердловчанам напомнили о мерах предосторожности. В частности, использовать газовые баллоны можно только на основании договора с ресурсоснабжающей организацией (РСО).

Перед продажей баллона РСО обязана осмотреть товар, проверить его техническое состояние на герметичность и на наличие повреждений, проверить уровень наполнения баллона газом и подтвердить наличие необходимой информации о товаре. Покупателей, которые решат доставить газовый баллон своими силами, должны ознакомить с правилами безопасности при транспортировке. Также РСО обязана передать покупателю кассовый и товарный чеки и текст правил по безопасному пользованию газом в быту.

Приобретение и заполнение газовых баллонов в нарушение установленных требований запрещено.

В департаменте информполитики Свердловской области также напоминают, что собственник помещения несет ответственность за свою газовую плиту до вентиля, перекрывающего подачу газа в квартиру. В связи с этим рекомендуется:

узнать срок эксплуатации газовой плиты и шланга и заменить их при истечении срока;

уточнить дату последнего технического обслуживания (ТО) газовой плиты. Согласно закону, ТО должно проводиться один раз в год. Список организаций, с которыми можно заключить договор на ТО и ремонт внутриквартирного оборудования, находится здесь;

выяснить, когда в квартире последний раз проверяли работу системы вентиляции. По закону проверка работоспособности системы вентиляции должна осуществляться 3 раза в год;

ознакомиться с правилами поведения при выявлении утечки газа.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске (Югра) произошло обрушение в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Мира. Предположительная причина ЧП — неправильная эксплуатация газового баллона. В результате трагедии погибли шесть человек. Разбор завалов продолжается.

Сегодня взрывы газа в жилых домах произошли также в Заволжье Нижегородской области и Ярославле.

Читайте также:

МЧС России инициируют внеплановые проверки газонаполнительных станций.