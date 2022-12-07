Арамиль прикроет бойцов «Крылом ангела»

Прийти в храм и присоединиться к плетению сетей могут все желающие – специальные навыки для этого не требуются. Фото предоставлено Андреем Масловым.

Прихожане храма во имя Святой Троицы в Арамиле вносят свой вклад в решение задач специальной военной операции. С конца ноября они плетут маскировочные сети. На передовой, особенно когда в лесах и в поле в преддверии зимы сходит «зелёнка» и камуфляж становится не таким эффективным, они являются вещью незаменимой, помогая укрыть бойцов и технику от атак с земли и воздуха.

Идея заняться изготовлением маскировочных сетей принадлежит прихожанину храма, жителю села Патруши Андрею Маслову. От друзей -военнослужащих Андрей узнал, что сейчас они особенно нужны на передовой. Приближается зима, растительность лишается зеленого покрова. В такой ситуации камуфляжное обмундирование спасать перестает, и бойцы становятся уязвимыми для разведывательной техники и средств поражения противника.

Андрей проконсультировался с экспертами и активистами по изготовлению масксетей в других городах, изучил требования. Они должны быть легкими, прочными, влагоустойчивыми и незаметными на фоне местности. Обычные рыбацкие сети для маскировочной основы не подходят. Нужны заградительные сетки из более плотного капрона, которые используются для оснащения спортзалов.

Их заказали в специализированном магазине. С маскировочными элементами – лоскутами, крепящимися на сети, помогли активисты добровольческого движения в Патрушах и одно из арамильских предприятий по изготовлению туристического снаряжения.

– Размер основы – три на шесть метров. Сложнее всего было найти помещение, где можно ее растянуть, – вспоминает Андрей. – Первую сеть плели в одном из цехов мебельной фабрики в Патрушах, вторую – в Доме культуры (ее уже отправили вместе с гуманитарным грузом). Но нам хотелось организовать производство и в Арамиле, чтобы любой желающий мог прийти и поучаствовать. Обратился за помощью к настоятелю храма отцу Игорю. Он поддержал инициативу.

Акции дали трогательное название – «Крыло ангела».

– Вспомнили детский рисунок, где ангел крыльями защищает людей. У маскировочной сетки такая же функция – защищать воинов, – объясняет отец Игорь Константинов.

Мастерскую оборудовали на цокольном этаже храма. Она открыта ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

– Откликнулись и молодежь, и пожилые. Люди приходят, когда могут. Кто-то нарезает лоскуты в виде листочков, кто-то привязывает их к сетке, – рассказывает отец Игорь. – Работа несложная, но кропотливая. Во время работы можно молиться. Во славу Божию делаем то, что будет защищать наших воинов.

Изготавливают маскировочные сети в двух вариантах – из лоскутков камуфляжных расцветок – для осени, и белых – для зимы. В настоящее время готовы две сети.

– Арамильская «маскировка» очень пригодится на позициях. Лоскутковая система выглядит очень естественно, – пояснил «ОГ» один из свердловских мобилизованных на условиях анонимности. Проверить, заметна ли сеть визуально, очень легко, говорит он:

– Первый вариант – положите готовую сеть около многоэтажного дома и попросите кого-то из знакомых или друзей подняться на самый высокий этаж. Второй, при наличии технической возможности – растяните маскировку над землей и «посмотрите» на нее сверху с помощью дрона. Если ее не видно – значит, вы всё сделали правильно.