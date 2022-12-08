В ФК "Урал" заступились за кота из Катара

В августе Эмерсон вместе с другими футболистами клуба пристраивал четвероногих подопечных. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В футбольном клубе "Урал" отреагировали на инцидент, который произошел на ЧМ-22 в Катаре. Во время пресс-конференции сборной Бразилии пресс-атташе национальной команды сбросил кота со стола.

"Готовы забрать катарского пушистика в заботливые руки, тепло и ласку гарантируем", — заявили в екатеринбургском ФК.

"Мы увидели историю, которая произошла в Катаре во время пресс-конференции. Никого не хотели критиковать, а просто показали, что в нашем клубе очень любят животных. В августе мы даже проводили фотосессию с бездомными животными, чтобы помочь им найти хозяев. И знаю, что котик, который был у меня на руках, сейчас имеет свой дом. Поэтому, если нужно, можем помочь и катарскому пушистику", — рассказал "Областной газете" защитник "шмелей" Эмерсон.

Ранее мы писали о том, как футболисты "Урала" помогали фонду "ЗООзащита" в устройстве четвероногих подопечных. Во Всемирный день бездомных животных игроки приняли участие в фотосессии с питомцами, у которых нет хозяев. Результат можно посмотреть здесь.