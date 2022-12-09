Мэр Березовского поручил управляющим компаниям оборудовать убежища в подвалах домов

В случае тревоги березовчанам нужно укрываться в подвалах домов. Фото: Павел Ворожцов

Глава Березовского Евгений Писцов поручил управляющим компаниям привести в порядок подвалы многоквартирных домов и оборудовать в них убежища.

Как пояснил мэр в своем telegram-канале, в Березовском не построены специальные бомбоубежища, так как в городе нет предприятий, выполняющих гособоронзаказ. В случае объявления тревоги березовчане должны прятаться в заглубленных помещениях — подвалах домов.

"Каждый горожанин должен знать, где находится такое убежище, как в него попасть и что необходимо взять с собой. <...> Управляющие компании обязаны определить места нахождения убежищ для каждого МКД, установить указатели к ним, довести эту информацию до жителей каждого дома", — подчеркнул глава Березовского Евгений Писцов.

Он добавил, что управляющим компаниям необходимо проверить наличие в подвалах входов и выходов, их должно быть два. Внутри таких помещений необходимо исправное освещение, должны быть установлены скамейки. Информация с адресами оборудованных под убежища подвалов и памятки о том, как вести себя на случай объявления тревоги, будут опубликованы в местных СМИ и социальных сетях.

Напомним, ранее прокурор Свердловской области Борис Крылов заявил, что в регионе сформируют реестр бомбоубежищ.