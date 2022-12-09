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Общество
9 декабря 2022, 20:29

Людмила Бабушкина исполнит новогоднее желание девочки из ЛНР

  Валерия Белякова
Людмила Бабушкина

Людмила Бабушкина вытянула открытку с желанием 8-летней девочки из ЛНР. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина исполнит на Новый год мечту восьмилетней девочки из Луганской народной республики. Парламентарий присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" на площадке в Совете Федерации.

"Сняла с новогодней елки шар-открытку от восьмилетней девочки из Луганской народной республики Евы Кузнецовой. Она мечтает о конструкторе "Лего". Обязательно у Евы будет такой подарок. В ближайшее время приобрету его и передам", — написала в своем telegram-канале Людмила Бабушкина.

Председатель Свердловского заксобрания поздравила семью Евы с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, счастья и добра.

Напомним, Евгений Куйвашев заявил сегодня о возобновлении губернаторских елок, которые ранее отменяли из-за коронавирусных ограничений. В этом году на представление приглашены дети мобилизованных свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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