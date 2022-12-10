На Среднем Урале провели благотворительный аукцион — Екатерининскую ассамблею

Евгений Куйвашев открыл Екатерининскую ассамблею. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне открыл благотворительный аукцион — Екатерининскую ассамблею. Мероприятие проводится в регионе ежегодно на протяжении 11 лет. Собранные средства направляют на реализацию проектов по поддержке свердловчан.

"Сегодня мы вновь участвуем в благотворительном аукционе, который позволит реализовать сразу несколько социально значимых проектов. А за этими сухими словами стоят судьбы простых людей, детей — всех, кто нуждается в этой помощи", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Благотворительный аукцион проводится в честь Дня памяти святой великомученицы Екатерины. Лоты на продажу — чаще всего предметы из частных коллекций — выставляют бизнесмены, политики, спортсмены, деятели искусства. Также разыгрываются ужины с известными людьми и билеты на концерты, спектакли, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В этом году ТМК выставила на аукцион приглашение в ложу на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Актер Евгений Миронов разыграл сертификат на премьеру Театра наций — спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф". ХК «Автомобилист» в качестве лота представил джерси с автографами Павла Дацюка и Владислава Третьяка. Алексей и Людмила Бобровы выставили на аукцион серию фарфоровых солдатиков "Наполеон", выполненных в XIX веке мастерами "Мануфактуры Каччапуоти" из Неаполя. Сергей Мазуркевич представил миниатюру памятника русской артиллерии "Царь-пушка". Лотом президента РСПП Александра Шохина стал закрытый ужин в лучшем ресторане Москвы с обсуждением волнующих вопросов экономики. Уральский музыкант Владимир Шахрин пожертвовал тестовую виниловую пластинку альбома "Оранжевое настроение – 3" группы "Чайф".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За 11 лет работы Екатерининской ассамблее удалось собрать больше 360 миллионов рублей. Вырученные на аукционе средства в этом году решено направить детям с ДЦП в екатеринбургскую школу-интернат № 17, паллиативным онкологическим больным Арамильской городской больницы, детям с патологиями опорно-двигательного аппарата — подопечным благотворительного фонда "Жизнь в движении" Евгения Миронова. Часть средств будет направлена в перинатальный центр № 3 Макеевки (ДНР).

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Я очень благодарен Евгению Куйвашеву, который установил высокую планку. Для меня большой пример — как человек, руководя такой большой областью, относится к благотворительности — по-человечески и со всем сердцем. Благодарность от всех детей, кому вы помогаете", — сказал основатель фонда "Жизнь в движении" актер Евгений Миронов.

В 2019 году фонд "Жизнь в движении" уже становился благополучателем аукциона. Фонд помог встать на ноги 39 свердловским детям. Им провели высокотехнологичное протезирование.

Напомним, в 2021 году на Екатерининской ассамблее удалось собрать 118 миллионов рублей.