На благотворительном вечере "Екатерининская ассамблея" собрали 118 миллионов

Благополучателями в этом году стали социальный центр "Аистёнок", медицинский центр "Бонум" и фонд "Мы вместе". Фото: сайт СОСПП.

На прошедшем 10 декабря благотворительном вечере "Екатерининская ассамблея" было собрано 118 млн 294 тыс. рублей. Благополучателями в этом году стали социальный центр "Аистёнок", медицинский центр "Бонум" и фонд "Мы вместе".

В благотворительном аукционе участвовали первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, собственники и руководители крупнейших промышленных предприятий региона, политики, общественные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев не смог присутствовать на мероприятии лично из-за рабочего графика, но записал для гостей видеообращение.

"Благотворительный вечер вновь объединил тех, в чьей жизни всегда есть место для милосердных и благородных поступков. Екатерининская Ассамблея создана по инициативе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Она значительно укрепила традиции российского меценатства. А многие уральцы за эти годы получили жизненно важную поддержку", - передаёт слова губернатора пресс-служба организатора "Екатерининской ассамблеи" - Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Президент СОСПП, предприниматель Дмитрий Пумпянский заявил, что в этом году была собрана рекордная сумма - 118,3 млн рублей. Отметим, что в прошлом году на "Екатерининской ассамблее" благотворители собрали только 65 млн рублей.

Деньги собирались для проекта соццентра "Аистёнок" на приобретение дополнительных квартир для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на закупку современного оборудования для медцентра "Бонум" и внедрения сверхточного метода диагностики тяжёлых инфекционных осложнений у детей в ОДКБ.

К слову, Евгений Куйвашев выставил на аукцион фарфоровый чайный сервиз, который был выкуплен за 42 млн рублей предпринимателями Андреем Симановским и Игорем Заводовским.