В России усиливают борьбу с терроризмом и диверсиями

За подобные преступления будет грозить пожизненное лишение свободы. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума РФ 14 декабря приняла в I чтении ряд законопроектов, которые направлены на борьбу с террористической и диверсионной деятельностью. Авторами инициатив стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты "Единой России" и члены других фракций.

Законопроекты предполагают внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и установление уголовной ответственности за содействие в диверсиях, вовлечение, призывы и склонение к финансированию такой деятельности. Помимо этого уголовное наказание предусматривается за обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью их совершения.

За подобные преступления будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. За участие в диверсионной группировке будет предусмотрено до 10 лет заключения, а за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет. Счета тех, кто финансирует диверсии, будут блокироваться так же, как и в случае с лицами, которые отправляют деньги террористам.

"Учитывая, что РФ проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов. Наказание для диверсантов будет максимально жестким", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Дополнительные изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Это позволит оперативно блокировать материалы, которые содержат инструкции о способах незаконного изготовления боеприпасов. Такая информация будет признана запрещенной. Согласно действующему законодательству, в России уже существует запрет на распространение информации о методах изготовления взрывчатки, а также о переделке и ремонте огнестрельного оружия, уточняется на сайте Госдумы.

Напомним, 6 декабря депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за совершение диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах.