Темы дня

Общество
16 декабря 2022, 19:50

В Свердловской области появится новая награда для рабочих-ветеранов

  Валерия Белякова
Цеховой рабочий

Медаль "Трудовая доблесть Урала" планируют вручать ежегодно. Фото: Галина Соловьева

Медаль "Трудовая доблесть Урала" появится в Свердловской области в 2023 году. Ее будут вручать тем, кто отработал не меньше 20 лет по рабочей специальности, сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

"Это будет рабочая награда, как "За отвагу" у военных. Она будет вручаться тем, кто не менее 20 лет отработал на рабочих должностях. Мы рассчитываем, что около 30 таких медалей будет вручаться ежегодно", — сказал Андрей Ветлужских.

По словам председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, законопроект об учреждении награды рассмотрит Заксобрание региона. Ожидается, что закон депутаты примут до 1 февраля 2023 года.

Напомним, ранее в Свердловской области наградили 36 победителей конкурса "Славим человека труда!".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.12.2022, 20:49 / Политика
Евросоюз запретил поставку в Россию игрушечных дронов
16.12.2022, 20:28 / Общество
В российских труднодоступных селах модернизируют почтовые отделения
16.12.2022, 19:50 / Общество
В Свердловской области появится новая награда для рабочих-ветеранов
16.12.2022, 19:04 / Общество
Полицейские Екатеринбурга помогли школьникам не замерзнуть и доехать на шоколадную фабрику
16.12.2022, 18:40 / Общество
СвЖД вводит дополнительные поезда на праздники