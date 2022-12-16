В Свердловской области появится новая награда для рабочих-ветеранов

Медаль "Трудовая доблесть Урала" планируют вручать ежегодно. Фото: Галина Соловьева

Медаль "Трудовая доблесть Урала" появится в Свердловской области в 2023 году. Ее будут вручать тем, кто отработал не меньше 20 лет по рабочей специальности, сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

"Это будет рабочая награда, как "За отвагу" у военных. Она будет вручаться тем, кто не менее 20 лет отработал на рабочих должностях. Мы рассчитываем, что около 30 таких медалей будет вручаться ежегодно", — сказал Андрей Ветлужских.

По словам председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, законопроект об учреждении награды рассмотрит Заксобрание региона. Ожидается, что закон депутаты примут до 1 февраля 2023 года.

Напомним, ранее в Свердловской области наградили 36 победителей конкурса "Славим человека труда!".