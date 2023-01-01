Как изменятся с 1 января пенсии, пособия, МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января меняется МРОТ и прожиточный минимум. Фото: Галина Соловьева

С 1 января 2023 года в России начинает работать Фонд пенсионного и социального страхования. Новая структура займется обеспечением обязательств, которые ранее выполняли ПФР и ФСС. Также с 1 января в РФ появится ряд новых социальных выплат, изменится размер некоторых существующих. Как именно — расскажет "Областная газета".

Новый прожиточный минимум

С 1 января 2023 года в России изменился размер прожиточного минимума. Он увеличился на 3,3%. По данным Минтруда РФ показатель прожиточного минимума теперь составляет:

на душу населения — 14 375 рублей,

для трудоспособных россиян — 15 669 рублей,

для пенсионеров — 12 363 рубля,

для детей — 13 944 рубля.

Новый МРОТ

Изменения коснулись и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он увеличился на 6,3%. Госдума РФ утвердила показатель в 16 242 рубля. Ранее он составлял 15 279 рублей.

МРОТ определяет сумму минимальной заработной платы, которую сотруднику обязаны платить при работе на полную ставку. Также МРОТ используется при расчете пособий по беременности, родам и временной нетрудоспособности.

Увеличение пенсий

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,8%. Средний размер выплаты для данной категории пожилых людей увеличится до 21 864 рублей, рассказали в Минтруде РФ.

Новые трудовые

С 1 января 2023 года в России будут использовать трудовые книжки нового образца. В документ и вкладыш к нему внесены усиленные элементы защиты.

В книжку добавлены развороты, куда вносят сведения о работе. Всего их будет 14, во вкладыше — 12. При этом уменьшено количество разворотов, куда записывают данные о наградах — на трудовую отводят 7 страниц, на вкладыш — 5.

Трудовые старого образца будут действительны и могут использоваться неограниченный срок. Кроме этого, тем, кто впервые устраивается на работу, трудовую книжку будут оформлять в электронном формате. Такое решение было принято Правительством еще в середине 2021 года.

Единое пособие на детей

С нового года в России введено единое пособие на детей. Выплата включает существующие меры поддержки семей с детьми и беременных с низким уровнем дохода.

В единое пособие включены выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей; на первого ребенка в возрасте до 3 лет (предоставляются из бюджета во всех субъектах РФ); на третьего ребенка (выплачиваются только в 78 регионах); на детей от 3 до 8 лет (выплачивается органами социальной защиты); пособие на детей от 8 до 17 лет (выплачивается ПФР).

Размер пособия рассчитывается из параметров нуждаемости семьи. Сумма выплаты составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, в денежном эквиваленте — 7 тыс. рублей, 10,5 тыс. рублей 14 тыс. рублей соответственно.

Напомним, в Свердловской области на получение единого пособия на детей претендуют более 250 тысяч семей.