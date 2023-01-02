В 2023 году в России заработает новая система оплаты налогов

С 1 января все налоги в РФ можно будет оплатить через единый налоговый счет (ЕНС). Фото: Галина Соловьева

С 1 января 2023 года в России оплатить все налоги можно через единый налоговый счет. Поступившие денежные средства налоговая служба сама распределит по категориям и обязанностям.

В первую очередь будет погашена задолженность с самой ранней даты ее возникновения, затем обязательные налоги, авансовые платежи по налоговым и страховым взносам, в последнюю очередь пени, проценты и штрафы, сообщают в ФНС.

Дата оплаты НДФЛ

С 1 января 2023 года меняется срок уплаты налога на доходы физических лиц. Теперь перечислять НДФЛ необходимо до 28 числа текущего месяца.

Если заработная плата за декабрь 2022 года была выплачена до 23.01.2023, НДФЛ должен быть перечислен налоговым агентом не позднее 28.01.2023. Если зарплата за декабрь 2022 года выплачена в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, налог должен быть перечислен не позднее 28.02.2023.

Также изменились сроки сдачи квартальных документов. Теперь 6-НДФЛ в налоговую необходимо сдавать до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет по НДФЛ нужно направлять до 25 февраля следующего года.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, как в 2023 году изменятся МРОТ, пособия, пенсии и прожиточный минимум.