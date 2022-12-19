Строительство ледового городка в Екатеринбурге идет по графику. Фото

Ледовые скульптуры представят семь мастеров. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжается строительство главного ледового городка. До открытия новогодней площадки осталось менее двух недель.

О ходе работ на площади 1905 года сегодня рассказал начальник управления культуры горадминистрации Илья Марков. По его словам, сейчас украшают живую ель. На 120-летнее дерево повесят гирлянды и игрушки, сделанные детьми участников СВО.

"Дети из семей мобилизованных своими руками разрисовали елочные игрушки. В скором времени они появятся на новогодней елке", — рассказал Илья Марков.

Фото: Павел Ворожцов

Также на площадке расположатся работы участников XXI Международного конкурса ледовой скульптуры "Европа — Азия". Фигуры по мотивам сказов Павла Бажова и произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка представят семь участников из разных регионов страны.

Фото: Павел Ворожцов

Художники работают уже две недели, ежедневно выпиливая, оттачивая и шлифуя свои скульптуры.

Фото: Павел Ворожцов

По словам Ильи Маркова, все монтажные и художественные работы идут по графику, поэтому ледовый городок откроется 30 декабря.

Фото: Павел Ворожцов

Жители и гости уральской столицы смогут прокатиться с высокой горки и посмотреть на настоящие ледовые шедевры.

Фото: Павел Ворожцов

Ледовый городок для посетителей будет работать до 15 января 2023 года.