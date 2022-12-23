Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями в новогодние праздники

Тишина должна соблюдаться как в квартирах, так и на придомовой территории. Фото: Павел Ворожцов

Шумное поведение соседей может стать проблемой в предстоящие новогодние праздники. Что делать, если жильцы в вашем доме не соблюдают режим тишины, рассказали в Роскачестве.

В ведомстве напомнили, что с 7:00 до 23:00 уровень шума может достигать 40–55 децибел. Для примера: 40 децибел — это негромкая речь, а 55 децибел — звук двигателя работающего автомобиля. С 23:00 до 7:00 допустимо 30–45 децибел, то есть тихий разговор или шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины.

"В России еще не принят (хотя обсуждается) федеральный "закон о тишине". Но действуют региональные. Они устанавливают более конкретные правила допустимого поведения в квартире в дневное и ночное время, а также сами промежутки времени. В некоторых регионах запрещено шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, или даже после десяти вечера", — отметил юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Напомним, в Свердловской области предусмотрена административная ответственность за нарушение режима тишины в будние дни с 23:00 до 8:00, а также с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные нерабочие дни. В это время в том числе запрещено проводить ремонтные и строительные работы, сопровождаемые шумом. Штрафы для граждан составляют от 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей, для юрлиц — от 3 000 до 7 000 рублей.

Если ваши соседи нарушают порядок, рекомендуется предпринять следующие шаги:

позвонить участковому или в полицию. Они должны приехать на вызов и зафиксировать правонарушение. Если обвинения подтвердятся, дебоширов могут оштрафовать;

обратиться в ТСЖ или ЖЭК с жалобами на соседей. С ними может быть проведена разъяснительная беседа;

подать на соседей в суд. Потребуется собрать доказательства — видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей.

Россиян также призывают не пытаться решить вопрос самостоятельно — угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей. В этом случае можно самому оказаться в роли нарушителя.

В Роскачестве уточнили, что тишина должна соблюдаться как в квартирах, так и на придомовой территории. Если соседи шумят под вашими окнами, также стоит обратиться в полицию или к участковому.

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