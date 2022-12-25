Вячеслав Володин предложил ввести повышенное налогообложение для покинувших Россию

Вячеслав Володин сказал, что давать какие-либо преференции и льготы покинувшим Россию гражданам, чтобы те вернулись обратно, неправильно. Фото: пресс-служба Госдумы

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, россиянам, которые покинули страну, нужно дать понять, что общество не поддерживает их поступок. В связи с этим депутаты готовят законопроект о повышенном налогообложении для таких лиц.

Вячеслав Володин сказал, что давать какие-либо преференции и льготы покинувшим Россию гражданам, чтобы те вернулись обратно, неправильно.

"Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких", — написал председатель Госдумы у себя в telegram-канале.

Он напомнил, что покинувшие Россию лица продолжают не только дистанционно работать в российских компаниях, но и пользоваться всеми бонусами, которые им дают работодатели в соответствии с законодательством.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", — заявил глава нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки к закону уже разрабатываются.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также высказывал мнение о покинувших Россию гражданах, подчеркнув, что не считает таких россиян преступниками. Он также сказал, что ввести ограничение на въезд для покинувших страну россиян государство не может, так как это противоречит Конституции РФ. Однако пытаться вернуть таких граждан обратно на родину, обещая бонусы, по мнению Андрея Клишаса, тоже не стоит.