Губернатор Свердловской области поздравил старейшего ветерана-фронтовика

Ветерану Великой Отечественной войны Петру Шихову исполнилось 106 лет. Фото: страница Николая Юдина в соцсети "ВКонтакте"

Губернатор Свердловской области поздравил со 106-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Петра Ивановича Шихова из Ирбита. Поздравительный адрес ветерану вручили член Совета Федерации Виктор Шептий и глава Ирбита Николай Юдин.

"Как ветеран-фронтовик, Вы задаете духовно-нравственные ориентиры для сегодняшних защитников Отечества. Вдохновленные Вашими заслугами, они равняются на Вас, стремятся быть достойными продолжателями традиций воинской доблести и славы. Это значит, что Россия всегда будет свободной, сильной, непобедимой державой", — отмечено в поздравлении главы региона.

Петр Шихов родился 25 декабря 1916 года в деревне Трестовка Ирбитского района в многодетной крестьянской семье. Он прошел от начала и до конца всю Великую Отечественную войну. Участвовал в обороне Москвы, а также в битвах на территории Украины, Чехословакии, Германии, Польши. Во время войны был трижды ранен, однако после госпиталя всегда возвращался в строй. Петр Шихов был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", а также гвардейским значком и почетным знаком "Ветеран Первого кавалерийского корпуса", рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

После войны Петр Шихов работал учителем географии и завучем в школах на Сахалине и в Краснодаре, занимался воспитанием подрастающего поколения. Выйдя на пенсию, Петр Шихов вернулся сначала в Свердловск, а затем на малую родину, в Ирбит. Здесь он продолжил общественную деятельность — участвовал в ветеранском движении и в патриотическом воспитании детей. За многолетний добросовестный труд награжден знаком "Отличник народного просвещения" и медалью "Ветеран труда".

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области появится новая награда для рабочих-ветеранов.