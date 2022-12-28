Елки, подарки, поздравления

Среди гостей Губернаторской елки были юные свердловчане, нуждающиеся в особой заботе государства, в том числе дети участников специальной военной операции. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале началась череда предновогодних мероприятий. В резиденции губернатора проходят праздничные елки, на которые в этом году пригласили детей участников специальной военной операции (СВО), а сам ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ уже исполнил новогодние желания двух юных свердловчан. Общественные организации региона активно участвуют в общероссийских акциях, готовясь поздравлять с праздником ветеранов и собирая подарки для военнослужащих, которые сегодня находятся на передовой.

Не бойтесь мечтать!

Вокруг огромной хвойной красавицы, украшенной большими разноцветными шарами, бегают десятки малышей. Снегурочки, звездочеты, принцессы и герои сказок – гости губернаторской елки в резиденции главы региона. Эти Новогодние елки – областной социальный проект, направленный на поддержку юных свердловчан, нуждающихся в особой заботе государства.

«Я хочу всех вас поздравить с Новым годом, пожелать всем хорошего настроения, крепкого уральского здоровья! Пусть обязательно сбудутся все ваши мечты! И еще хочу сказать: мечтать никогда не бойтесь. Верьте в чудо, и оно обязательно произойдет. А благодаря вашей усидчивости, упорству, учебе – вы это чудо сможете сделать сами», – сказал губернатор Евгений Куйвашев, обращаясь к своим гостям.

Вчера зал был заполнен детьми участников СВО, тех, кто был мобилизован. Елена Сторожева приехала из Нижнего Тагила с дочками: шестилетней Дашей и четырехлетней Лерой. Девочки впервые на елке в другом городе – и это сразу главный детский праздник Свердловской области. Семью Сторожевых пригласили посетить Губернаторскую елку бесплатно, билеты предоставили в Министерстве образования и молодежной политики региона, а Управление образования Нижнего Тагила организовало проезд. Муж Елены более шести лет несет службу по контракту в спецназе. Вот уже почти полгода он находится в зоне СВО.

«Созваниваемся по мере возможностей – бывает, раз в неделю, бывает, каждый день. Дети на ночь всегда голосовые сообщения записывают: «Спокойной ночи, папочка». Они очень ждут Новый год не только потому, что праздник, Дед Мороз и подарки, а потому что папа приехать должен. Они знают, что он на работе и очень далеко», – улыбается Елена.

В этом году в резиденции губернатора проведут более 40 детских мероприятий. Гостями станут почти шесть с половиной тысяч человек. Для них посещение Губернаторской елки стало бесплатным.

Справка Губернаторские елки проходят с 23 декабря до 8 января. Для всех участников праздника посещение главной елки Свердловской области бесплатно.

Исполнение желаний

В канун новогодних праздников губернатор Евгений Куйвашев по уже сложившейся доброй традиции начал исполнять мечты юных свердловчан.

Во время проведения благотворительного аукциона «Екатеринбургская ассамблея», который прошел в начале декабря в Синара Центре, глава региона снял с «Дерева желаний» открытку с именем 12-летней Арины Корепановой – воспитанницы школы-интерната уральской столицы. Заветной мечтой девочки была поездка в Санкт-Петербург. По словам директора учебного заведения Марка Ицкевича, из-за заболевания опорно-двигательного аппарата Арина почти нигде не была, поэтому всегда мечтала о путешествиях.

Подарок девочке, сертификат на получение путевки, от имени губернатора вручил его заместитель Павел Креков. Арина Корепанова отправится в северную столицу в весенние каникулы.

Еще один новогодний подарок от Евгения Куйвашева получил восьмилетний Ваня Швецов из Режа. О своей мечте – снегокате – мальчик рассказал на сайте всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», принять участие в которой могут дети из разных уголков России. От имени главы региона подарок ребенку вручил глава Режевского городского округа Иван Карташов. Он привез коробку со снегокатом Швецовым домой с пожеланиями, чтобы новая игрушка радовала долгое время и дарила много счастливых моментов. Не остался без внимания и старший брат Вани – Елисей, ему в качестве подарка достался профессиональный волейбольный мяч.

«Сыну очень понравился снегокат, который он увидел в интернете В надежде на удачу мы направили заявку. Искренне рады, что Ване уделили внимание и привезли долгожданный подарок», – рассказала мама мальчика Юлия Швецова.

К сведению Всероссийская акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в пятый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства. Стать участниками проекта «Елка желаний» могут дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В этом году в их числе – дети участников спецоперации, беженцев и жителей новых регионов России. Исполнить пожелания участников может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте проекта елкажеланий.рф. В проекте «Елка желаний» традиционно участие принимают все руководители исполнительных органов госвласти Свердловской области. Главы министерств и ведомств 28 декабря разобрали более 80 записок с пожеланиями детей с ели, установленной в здании регионального правительства.

Нашим защитникам

Волонтеры всероссийской акции #МыВместе начали собирать в Екатеринбурге новогодние подарки свердловчанам, несущим службу в зоне проведения СВО, и членам их семей. Региональный павильон открылся в центре города, на улице Вайнера.

«Не все смогут встретить этот Новый год в кругу родных и близких. Кто-то в настоящее время находится на передовой, выполняет свой воинский долг. Новогодняя акция #МыВместе направлена на то, чтобы поддержать их семьи в эти дни», – объясняет доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Свердловчане могут принести во временный центр сбора гуманитарной помощи мягкие игрушки, сладкие новогодние подарки. Также волонтеры говорят, что готовы принять теплые вещи, продукты питания длительного хранения и предметы первой необходимости.

Вчера одной из первых в павильон зашла женщина с несколькими пакетами в руках. Марина Зацепина работает недалеко от точки сбора гуманитарной помощи. Из листовки, полученной от волонтеров по дороге на работу, узнала о начавшейся акции и тут же зашла в магазин, чтобы сделать незапланированные покупки.

– Принесла игрушки, конфеты… Это для наших защитников, для их детей, чтобы они знали: мы помним о них, помогаем чем можем. У меня прямо сейчас на передовой племянник и муж сестры, – рассказала Марина «ОГ».

Студентка Ирина Точилова пришла в павильон, чтобы записать видеопоздравление участникам СВО. Сделать это в специально организованной видеозоне может любой желающий, объяснили волонтеры. Позже смонтированное из множества фрагментов видео будет передано бойцам на передовую.

«Я пожелала нашим солдатам и офицерам удачи, счастья и здоровья, – рассказала Ирина. – Очень переживаю за них. Думаю, им будет приятно узнать, что в эти праздничные дни мы думаем о них и желаем им самого доброго».

Временный павильон на улице Вайнера будет работать до 7 января. Праздничные грузы в зону СВО будут отправляться по мере комплектования, рассказали «ОГ» волонтеры.

Важно Павильон акции #МыВместе будет работать ежедневно до 7 января включительно с 09:00 до 21:00 часов. Павильон расположен в Екатеринбурге на ул. Вайнера, в районе дома 34 б. Принимаются сладкие подарки, продукты длительного хранения, мягкие игрушки, поздравительные открытки, а также термобелье, теплые носки, средства личной гигиены, карематы, спальные мешки, зимние берцы, утепленные сапоги, медицинские жгуты, перевязочные пакеты, генераторы, квадрокоптеры.

Юные Деды Морозы

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано совсем недавно, но уже активно включилось в общественную жизнь страны. В канун Нового года «первые» запустили акцию «Российский детский Дед Мороз». С 27 декабря по 8 января дети-волонтеры по всей стране становятся Дедами Морозами и Снегурочками и поздравляют с наступающим праздником пожилых людей и тех, кто в Новый год будет находиться на рабочем месте – врачей, пожарных, полицейских.

Вчера акция стартовала и в Свердловской области. Ее организатором выступила детско-молодежная организация «Каравелла», также инициативу поддержали администрация Екатеринбурга и Общественная палата Свердловской области.

Адресатами акции стали 50 свердловских ветеранов – участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и детей войны. Ребята сами выбирали героев среди своих соседей и знакомых, поэтому география акции не ограничилась одним Екатеринбургом. Экипажи добровольцев также выехали в Ревду, Первоуральск, Патруши и другие населенные пункты области.

– Было сформировано 15 экипажей из ребят-добровольцев (школьников и студентов) и их родителей, в каждом по 2–3 человека. Каждая волонтерская группа получила маршрутный лист и продуктовый набор для каждого из ветеранов от одной из екатеринбургских компаний. Вчера полночи паковали подарки, – рассказывает координатор акции, командор «Каравеллы» Лариса Крапивина.

Корреспондент «ОГ» вместе с одним из экипажей побывал в гостях у жительницы Екатеринбурга, 97-летней труженицы тыла Анны Кравцевой. Ее поздравляли ученик лицея № 12 Екатеринбурга Тимофей Бушмелёв и педагог «Каравеллы» Дарья Крапивина.

Растроганная визитом, Анна Ивановна призналась, что благодаря ему по-настоящему ощутила дух новогоднего волшебства. Она рассказала гостям о том, как во время войны работала на заводе наравне со взрослыми. Сам Тимофей, который впервые выступал в роли деда Мороза, тоже не мог сдержать эмоций:

– Я потрясен удивительной и непростой судьбой Анны Ивановны и не ожидал, что возможность поздравить ее с Новым годом произведет на меня такое сильное впечатление. Очень старался подобрать самые нужные слова, – рассказал он.

Как говорят добровольцы, главная задача этой акции – не массовость и охват, а проявление теплоты, заботы и внимания к пожилым людям.

– Приятно было видеть улыбки и слезы радости на глазах людей, – говорит ученик школы № 16 в Екатеринбурге, штурман «Каравеллы» Матвей Ваулин. – Но и мы сами получили не меньше эмоций. Очень вдохновляет осознание того, что это дело не только твое или одной организации, а большое дело всей страны. Впервые я испытал это ощущение масштабности происходящего и сопричастности к делам страны еще на съезде, и оно продолжает крепнуть, нарастать.

– Некоторые сравнивают «Движение первых» с возвращением в пионерию, но это как раз таки движение вперед. Многочисленные молодежные организации со всех уголков страны объединились в огромное мощное движение, становление которого мы сейчас и будем наблюдать. Ребята полны энтузиазма и новых идей, а значит, не за горами – новые акции, – комментирует Лариса Крапивина.

Интересно Первый съезд нового всероссийского детского движения состоялся 18 декабря в Москве. В нем приняли участие 1393 делегата из 89 регионов, в том числе – 15 ребят из Свердловской области.