В Нижнем Тагиле открылась главная городская елка. Видео

Ледовый городок будет открыт в течение месяца. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

На Театральной площади в Нижнем Тагиле открыли главный ледовый городок. Старт новогодним торжествам дали Дед Мороз со Снегурочкой.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Участие в мероприятии принял глава города Владислав Пинаев. Он поздравил тагильчан с наступающим Новым годом. "Пусть 2023 год принесет в каждый дом любовь, взаимопонимание и только добрые перемены, станет временем новых свершений и созидания! Желаю вам оптимизма и веры в будущее", — сказал мэр.

В соцсетях Владислав Пинаев разместил видео с открытия.

Видео: страница "Вконтакте" главы Нижнего Тагила.

Также перед гостями выступили вокальные коллективы ДК "Юбилейный", сообщили в пресс-службе горадминистрации муниципалитета.

Добавим, в этом году праздничная площадка посвящена героям российских и советских мультфильмов. В городке установлены лабиринты, горки, световые фигуры и ледовые скульптуры. Рядом с елкой залит 120-метровый каток. Ледовый городок будет открыт в течение месяца.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Напомним, 27 декабря главную праздничную площадку открыли в Березовском. Главная елка Екатеринбурга будет встречать первых гостей 30 декабря.