Владимир Путин подписал ряд значимых законов. Главное

Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря ряд важных законов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря ряд важных законов. Среди них документы, которые касаются ужесточения наказания за диверсии, введения уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты, работы такси и отказа от принудительного сбора биометрии.

Все документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Диверсии

Закон, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность, вносит новые статьи в УК РФ. Уголовное наказание теперь можно будет понести за содействие в диверсиях, вовлечение, призывы и склонение к финансированию такой деятельности. Помимо этого уголовное наказание предусматривается за обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью их совершения.

За такие преступления будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. За участие в диверсионной группировке отныне предусмотрено до 10 лет заключения, а за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет. Счета тех, кто финансирует диверсии, будут блокироваться так же, как и в случае с лицами, которые отправляют деньги террористам.

Георгиевская лента

Президент России приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы. Они могут использоваться во время торжественных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, с днями воинской славы России или направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.

За публичное осквернение символов воинской славы предусмотрена уголовная или административная ответственность. По действующему законодательству за данное правонарушение полагается: штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет для физлиц; штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией имущества или без таковой для юрлиц; штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет для групп лиц, которые осквернили символ воинской славы по предварительному сговору или в сети интернет.

Такси

Закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ" вводит ограничения на работу таксистом для определенных лиц, регламентирует разметку такси и деятельность служб заказа. Также вводятся понятия "легковое такси", "региональный реестр перевозчиков легковых такси", "заявитель", "служба заказа легкового такси" и другие.

Водителям, у которых есть непогашенная судимость и большое число штрафов за нарушение ПДД, запрещено работать таксистами. Для того чтобы начать работать в такси, водитель должен будет заключить официальный трудовой договор с ИП, перевозчиком или же зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Все такси в России будут отмечаться контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке, и фонарями оранжевого цвета на крыше. В салоне каждого автомобиля такси должна быть карточка с информацией о перевозчике и водителе. Отдельными пунктами регламентируется деятельность служб заказа.

Биометрические данные

Принятые поправки в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" устанавливают правовые основы обработки биометрических данных для идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы или иных информационных систем. Сдача биометрии станет абсолютно добровольной.

Вводится ограничение на перечень собираемых категорий данных — теперь в качестве биометрии будут использоваться только изображение лица и образец голоса. Сбор геномной информации запрещен. Человеку не могут отказать в государственных или муниципальных услугах, если он не стал предоставлять свои биометрические данные.

Также гражданин сможет в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. Родители или опекуны смогут сделать то же самое за детей. Контролировать то, как используются биометрические данные, можно будет через портал Госуслуг, а вся информация будет храниться на территории РФ.