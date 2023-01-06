На Среднем Урале сотрудники ГИБДД спасли людей на двух пожарах

Спасенная женщина поблагодарила бдительного инспектора ДПС не только за оперативную помощь в ее эвакуации, но и за сохраненное имущество. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Инциденты произошли в двух населенных пунктах Свердловской области — Лесном и Артях. Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь многодетной семье и пожилой женщине.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, около 18:00 в Лесном два экипажа ДПС, которые находились на маршруте патрулирования, были направлены к дому № 1 на улице Свердлова, где произошло возгорание.

Прибыв на место, полицейские эвакуировали из задымленного помещения маленького мальчика, его брата, сестру, маму и бабушку. Далее инспекторы приступили к регулированию дорожного движения, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара. Уточняется, что в состав экипажей входили старший инспектор лейтенант полиции Константин Кокорин, младший лейтенант полиции Мирослав Королев и старший сержант полиции Александр Шереш.

Еще одно ЧП случилось в поселке Арти в 19:25. Очевидцем возгорания частного дома № 47 по улице Ленина стал инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев. Он сообщил об инциденте в МЧС, а сам начал стучать в окна, чтобы привлечь внимание жильцов.

"Дверь открыла ничего не подозревающая 80‑летняя женщина. Полицейский быстро отвел бабушку на безопасное расстояние от дома, затем взял во дворе лестницу, поднялся на крышу и установил причину возгорания. Как оказалось, загорелась деревянная обрешетка металлической кровли в районе печной трубы. Лейтенант Кошелев стал гасить пламя снегом, не позволяя, таким образом, до приезда коллег из регионального МЧС огню распространяться", — отметил Валерий Горелых.

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