Полпред в УрФО поздравил православных христиан с Рождеством

Владимир Якушев о Рождестве: "Это один из самых любимых христианских праздников, который пронизан теплом, светом и любовью". Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил православных христиан с Рождеством. Праздник отмечается сегодня, 7 января.

"Рождество объединяет нас вокруг высоких идеалов и ценностей, наполняет сердца радостью, согревает души и вдохновляет на добрые дела. В этот день мы становимся ближе друг к другу. Это время искренних и светлых пожеланий родным, близким и всем, кому нужны наша забота и внимание", — говорится в обращении полпреда в УрФО. Владимир Якушев пожелал гражданам благополучия, здоровья и добра.

Добавим, ранее жителей Свердловской области с праздником поздравил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что Рождество обладает мощной объединяющей силой, служит укреплению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, наполняет нас силами для уверенного противостояния любым вызовам.