Свердловчанин отсудил у дорожников четверть миллиона за разбитый автомобиль

Автомобиль свердловчанина попал в выбоину на дороге, получив повреждения. Фото: Павел Ворожцов

Больше 260 тысяч рублей отсудил житель Свердловской области у дорожной компании за разбитый автомобиль. На трассе Арти — Михайловск машина (Volkswagen Touareg) истца попала в выбоину, получив повреждения правого переднего и заднего колес.

Инцидент случился в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Пострадавший автовладелец вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД. Они зафиксировали недостатки дорожного полотна, определив размер выбоины — он составил 103×278×15 сантиметров. При этом, согласно ГОСТу, на покрытии проезжей части не должно быть подобных дефектов.

"Причиной ДТП послужило невыполнение дорожной организацией обязанности по надлежащему содержанию автодороги. Ущерб от повреждения автомобиля был оценен экспертами в 231 399 рублей", — уточнили в областном суде.

Хозяин поврежденного автомобиля подал иск в Ленинский суд Екатеринбурга. Он требовал взыскать с дорожников ущерб, а также судебные расходы на оплату работы оценщика, услуг юриста, диагностику машины, почтовые расходы и госпошлину. Суд удовлетворил иск частично.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Представители дорожной организации настаивали, что владелец поврежденного автомобиля нарушил правила дорожного движения и не затормозил перед выбоиной. Также в их адрес не поступали от заказчика (ГКУ СО "Управление автомобильных дорог") предписания об устранении недостатков на дороге.

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу и оставили решение суда первой инстанции без изменений. Теперь дорожная организация обязана выплатить автовладельцу сумму ущерба в 262 054 рубля.

Напомним, ранее екатеринбургская пенсионерка отсудила у коммунальщиков компенсацию за падение на скользком тротуаре.