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13 января 2023, 17:31

Сотрудника "Областной газеты" наградили на Балу прессы

награждение сотрудника "ОГ"

13 января отмечается День российской печати. Фото: Александр Лакедемонский

В эти минуты в Екатеринбурге проходит губернаторский бал прессы, приуроченный ко Дню российской печати. На мероприятие приглашены руководители редакций, работающих на территории региона.

В числе гостей и награжденных — представитель "Областной газеты". Директор департамента информполитики Свердловской области Юлия Хусаинова вручила Благодарственное письмо за высокий профессионализм и большой вклад в развитие издания заместителю главного редактора — редактору портала "Облгазеты" Наталии Самойловой.

Добавим, ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела встречу с коллективом "Областной газеты". Она поздравила сотрудников редакции с профессиональным праздником и вручила Благодарственное письмо обозревателю направления "Политика — экономика" Татьяне Буровой.

Областная газета Свердловской области

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