Область на карте

Фото: Екатерина Новикова

Парты на вырост в Ревде, рысь в Кушве, «сказочный» дом в Березовском – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях из жизни свердловских муниципалитетов.

Туринск

В городе сдали пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Ключи от заводской новостройки получили 47 семей, сообщает туринская телекомпания «Вектор».

Расселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной адресной программы, рассчитанной до 2025 года. В 2020 году в Туринске были сданы еще два дома на 40 квартир каждый.

Фото: Администрация Туринского ГО

Кушва

Жители Кушвы заметили в черте города рысь.

Как сообщает паблик «Подслушано в Кушве», хищница прогуливалась по огородам на улицах Чупина и Малая Благодатка. Также подписчики сообщают, что видели животное в других районах.

Нынешней зимой это не первый случай, когда дикие животные выходят в город. Так, на днях в цехе на одном из предприятий Каменска-Уральского обнаружили куницу, а на Волчихинском водохранилище молодой лось вышел к рыбаку.

Ревда

Завершился капитальный ремонт школы № 29.

Как пишут «Городские вести», ремонт учреждения, которое в прошлом году отметило 70-летний юбилей, обошелся в 75,5 миллиона рублей и занял пять месяцев. Во время капремонта дети занимались в школах №№ 1, 2 и 25.

Для школы закупили лингафонный кабинет, цифровые лаборатории, новую мебель. Были использованы современные материалы и оборудование. Так, в спортивном зале сделан специальный пружинящий пол, а в кабинете музыки – парты и стулья с регулируемой высотой. Каждое помещение оформили в своем стиле. Например, кабинет биологии получился зеленым, а кабинет математики – красным.

Планируется, что в этом году в Ревде будут капитально ремонтировать школу № 28.

Березовский

Дом умельца ВОЛЬХИНА, который признан памятником деревянного зодчества, «вывели из леса». Как сообщает паблик «Березовский и окрестности», специалисты МКУ «Благоустройство и ЖКХ» спилили старые деревья, которые закрывали здание и могли упасть на него.

Этот дом принадлежал умельцу Виктору Николаевичу Вольхину, который занимался художественной резьбой по дереву и всю жизнь украшал свой дом. В результате со временем дом превратился в настоящее произведение искусства. На фасаде дома и на воротах можно увидеть многочисленных персонажей из известных сказок: «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане», «Снегурочки», «По щучьему веленью» и других.

Фото: «Берёзовский и окрестности»

Верхотурье

Городской округ получил два новых школьных автобуса – это «Газель» на 16 мест, предназначенная для Пролетарской школы, и «ПАЗ» на 22 места – для Красногорской школы.

Как сообщает «Новая жизнь», автобусы были переданы в муниципалитет областным министерством образования и молодежной политики и стали для сельчан долгожданным подарком. В Пролетарской школе автобуса не было вообще, а в Красногорской, куда возят детей из других населенных пунктов, автобус нуждался в замене. В итоге возникали сложности с тем, чтобы возить детей на спортивные соревнования, турниры, олимпиады, в культурные поездки.