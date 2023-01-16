Поддержанный Президентом РФ Комитет семей воинов Отечества начинает работу в Свердловской области

В Свердловской области формируется состав нового комитета. Фото: Алексей Кунилов

Основная цель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) — помощь и поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Как рассказала "Областной газете" руководитель комитета в Свердловской области Наталья Гусева, организация призвана создать в регионе единую систему, в рамках которой участникам спецоперации и их семьям будут оказывать всестороннюю помощь.

"С органами местного самоуправления и исполнительной власти области осуществляется сбор гуманитарной помощи в зону СВО по заявкам военнослужащих, собираем, что им необходимо. Семьям нужна психологическая и моральная поддержка. В первую очередь ведется разъяснительная работа, много вопросов задают. Оказывается юридическая помощь, объясняем все по вопросам социальных выплат и компенсаций", — рассказала Наталья Гусева.

Комитет семей воинов Отечества был учрежден в России в ноябре 2022 года. Организаторами выступили "Женщины России", "Союз семей военнослужащих", "Союз женщин России", "Матери России". О создании единой организации всесторонней помощи семьям военнослужащих и участникам спецоперации общественники сообщили Президенту Владимиру Путину на встрече с матерями военнослужащих, которая прошла в ноябре 2022 года в резиденции в Ново-Огарево. Глава государства одобрил инициативу и поручил администрации и правительству оказывать КСВО поддержку.

В первую очередь женщины нуждаются в моральной поддержке, считает Наталья Гусева. Ее супруг был мобилизован осенью как офицер запаса. Общественница объясняет, ей знакомы все чувства, эмоции жен и матерей, чьих мужей и сыновей призвали на спецоперацию.

"Мой муж выпускник Екатеринбургского артиллерийского училища, он офицер запаса. Конечно, когда пришла повестка, он пришел в часть, там были многие его однокурсники, ребята – офицеры. Понимаете, если Родина в опасности – кто кроме нас защитит ее", — рассказывает руководитель регионального комитета.

Наталья Гусева добавила, что сейчас в комитете формируется основной состав. Перед Новым годом женщины уже приняли участие в акции "Нашим героям". Вместе с семьями мобилизованных они записали видеоролики с поздравлениями для военнослужащих. В начале года со свердловским отделением "Союза женщин России" направили гуманитарную помощь участникам СВО.

"Сейчас зима, отправляем теплые вещи, наши женщины носки вязали. Средства гигиены, медикаменты (бинты, перевязочный материал). Конечно, письма родных и открытки детей. Для госпиталя были нужны одеяла — доставляли на Донбасс", — добавила Наталья Гусева.

В организации намерены создать общественное пространство, где смогут собираться семьи мобилизованных свердловчан и получать всю необходимую помощь. Планируется, что 20 января состоится встреча актива КСВО с вице-губернатором Олегом Чемезовым, на которой обсудят план работы на ближайший период.