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Общество
18 января 2023, 08:47

Школьный музей из Дегтярска победил во всероссийском конкурсе

  Марина Сапожникова
Школьный музей стал победителем на российском конкурсе

Музей из Дегтярска победил на российском конкурсе. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области школьный музей стал победителем всероссийского конкурса на лучшую музейную экспозицию.

Музей школы № 30 в Дегтярске стал победителем в номинации "История страны в истории музея" всероссийского конкурса на лучшую музейную экспозицию от образовательной организации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава города Вадим Пильников.

"Музей из Дегтярска победил во всероссийском конкурсе образовательных организаций за лучшую экспозицию. Музей боевой славы школы № 30 был представлен в номинации "История страны в истории музея", — написал Вадим Пильников.

На конкурс было представлено более тысячи работ из 43 регионов страны.

Ранее "Областная газета" сообщала, что после 7-летней реставрации в фонды Музея истории Екатеринбурга вернулась уникальная Елизаветинская Библия.

Областная газета Свердловской области

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