Полиции Екатеринбурга представили нового начальника

УМВД Екатеринбурга возглавил Максим Метелица. Фото предоставлено В.Н. Горелых

УМВД по Екатеринбургу возглавил подполковник Максим Метелица, ранее руководивший отделом внутренних дел Новоуральска, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Нового начальника екатеринбургской полиции личном составу гарнизона представил руководитель ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. На церемонии Максиму Метелице вручили новое служебное удостоверение.

"Подполковник Метелица искренне выразил слова благодарности руководству главка за оказанное высокое доверие. Он заверил, что предпримет максимум усилий для скорейшего ознакомления с обстановкой в Екатеринбурге, коллективом гарнизона, с коллегами из других силовых ведомств и органов власти, а также с имеющимися проблемными вопросами для их оперативного решения", — отметил Валерий Горелых.

Максим Николаевич Метелица родился 13 августа 1987 года в Серове. Там он окончил среднюю школу № 21, затем местный металлургический техникум. Первое время работал вальцовщиком крупносортного цеха завода им. А. К. Серова.

Службу в полиции он начал в 2007 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам. С 2012 года Максим Метелица возглавил отделение по борьбе с правонарушениями против личности. В 2014 году он окончил Уральский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция". Работал замначальника ОВД Серова, а после был назначен во главе отдела внутренних дел Новоуральска. Награжден ведомственной медалью "За отличие в службе".

Напомним, ранее нового руководителя назначили в полиции Верхней Пышмы.