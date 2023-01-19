В Екатеринбургском зоопарке поселились новые жильцы

В Екатеринбургском зоопарке — пополнение. Фото: Евгения Титова

Из Подмосковья в Екатеринбург прибыла пара экзотических птиц.

В Екатеринбургский зоопарк привезли двух новых постояльцев — пару серощеких калао из семейства птиц-носорогов. Пернатые доставлены в столицу Урала из Подмосковья, сообщает пресс-служба зоопарка. Это еще совсем юные птицы, им идет третий год. При надлежащем уходе такие питомцы доживают до 30 лет.

Серощекие калао Мэгги и Ральф родом из вечнозеленых лесов и саванн экваториальной Африки. Несмотря на свое экзотическое происхождение, они вполне приспособились к жизни в суровых условиях Урала и даже полюбили простую морковку.

Новых жильцов подселили в вольер с петушком породы сибирская мохноножка. Отношения между птицами нейтральные — калао занимают верхний ярус вольера, а петух — нижний.

Напомним, в прошлом году Екатеринбургскому зоопарку исполнилось 92 года. Сейчас ведется работа по определению места, где будет построена вторая очередь зверинца.