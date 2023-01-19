Почта меняет формат

В модульном отделении Почты России в Поварне всегда людно, говорят сотрудники. Фото: из личного архива Г. Вихарева

В Свердловской области продолжают обновлять почтовые отделения в сельских и труднодоступных территориях. В прошлом году в порядок привели 41 узел связи. В них не только прошли ремонты, но и появились новые, актуальные для жителей небольших населенных пунктов услуги – там можно распечатать документы, подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» и даже проверить здоровье.

Модернизация сельских отделений проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина В течение трех лет планируется обновить более 25 тысяч таких объектов по всей стране. Это беспрецедентные цифры и по охвату, и по масштабу работ.

В 2022 году на эти цели из федерального бюджета выделено порядка 5 миллиардов рублей, из них 190 миллионов рублей получила Свердловская область. Благодаря этому больше 100 тысяч жителей сельских территорий в регионе теперь получают почтовые, финансовые и государственные услуги в современных и комфортных условиях.

Госуслуги стали ближе

В почтовых отделениях обновили системы отопления (где-то – заменили печки на электрорадиаторы), установили системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, кондиционеры. Офисы сделали доступнее для маломобильных людей: в зданиях оборудованы пандусы, широкие дверные проемы, кнопки вызова персонала.

Расширился и функционал почтовых отделений. Если раньше за получением государственных и муниципальных услуг надо было ехать в районный МФЦ, теперь это можно сделать прямо на почте, пока оплачиваете квитанции или отправляете посылку.

– Во всех отремонтированных почтовых отделениях можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг. В 37 отделениях появились компьютеры, с помощью которых можно самостоятельно зайти на портал «Госуслуги» или на сайты государственных и муниципальных организаций, распечатать или отсканировать необходимые документы, – сообщили в пресс-службе УФПС Свердловской области.

Также в отделениях появились уголки здоровья. К услугам граждан – тонометр, пульсометр и электронный термометр.

Возвели в два счета

Два почтовых отделения были построены с нуля.

В канун нового года модульный узел связи открылся в деревне Поварня Белоярского городского округа. Он обслуживает более 400 жителей.

– Жители Поварни попросили нас открыть почтовое отделение, но подходящего помещения не было, поэтому мы установили модульный офис. Модуль абсолютно автономен и требует лишь подключения к электросетям. Отделение равноценно городскому и оказывает весь перечень услуг, – рассказала «ОГ» начальник Асбестовского почтамта Элеонора Горлова.

Отделение почтовой связи в поселке Черноисточинск Горноуральского ГО, которое обслуживает более 4 тысяч человек, переехало в современное быстровозводимое здание. Жители уже успели окрестить его почтой будущего. В числе его дополнительных «фишек» – электроподъемник для клиентов с ограниченными возможностями и примерочная для получателей интернет-заказов.

– Старое здание сильно обветшало, зимой в нем было довольно прохладно. Когда летом его снесли, пообещав, что к новому году на этом месте построят новое, современное здание – я не поверила, – делится жительница Черноисточинска Надежда Горбунова. – Новый офис – светлый, красивый. Уже успела воспользоваться интернет-уголком, когда дома сломался компьютер – подала на портале «Госуслуги» заявление на регистрацию по месту пребывания.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году в регионе планируется модернизация 59 сельских почтовых отделений. В их числе – отделения в поселках Уфимский (Ачитский ГО), Сарана (Красноуфимский округ), Цементный (Невьянский ГО), Лобва (Новолялинский ГО), в селах Платоново (Шалинский ГО), Бутка (Талицкий ГО) и других населенных пунктах.

Новое отделение Почты России в Черноисточинске выглядит очень презентабельно. Фото: Из личного архива Д. Летникова