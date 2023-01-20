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Общество
20 января 2023, 11:36

Свердловские муниципалитеты получат более 480 миллионов на ликвидацию полигона ТБО и ремонт гидротехнических сооружений

Мусорный полигон

В этом году планируется завершить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский". Фото: Полина Зиновьева

Евгений Куйвашев выделил полмиллиарда на ремонт гидротехнических сооружений, ликвидацию полигона твердых бытовых отходов и обустройство колодцев. Губернатор подписал соответствующее постановление правительства. 

В этом году в рамках проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" запланирована рекультивация полигона ТБО "Широкореченский". С учетом средств федерального бюджета на эти цели выделено 48,7 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Полигон был в эксплуатации с 1960 по 2015 годы, и за это время накопил около 6 миллионов кубических метров отходов. Реализация проекта уменьшит экологический ущерб, площадь восстановленных земель составит 23 гектара.

Также в ближайшие 3 года будет выделено более 430 миллионов рублей на капитальный ремонт 7 гидротехнических сооружений. 

"Будет закончен ремонт нижней плотины на реке Теплой в Горном Щите, в следующем году завершим ремонт Полевского гидроузла, Верхнесергинского и Ургинского (Талицкий городской округ) гидротехнических сооружений. В 2025 году планируем привести в безопасное технического состояние Верхне-Выйское ГТС в Нижнем Тагиле и начать ремонты Байкаловского ГТС и Верхне-Шайтанского ГТС в Первоуральске", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.  

На обустройство 20 колодцев получат средства населенные пункты Верхотурского и Тавдинского городских округов. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, как под Екатеринбургом рекультивируют мусорный полигон "Широкореченский".

Областная газета Свердловской области

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