Тамара Бортникова назначена руководителем Нижегородского цирка

Тамара Бортникова с 2017 года успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки. Фото: Алексей Кунилов

Директора Екатеринбургского цирка Тамару Бортникову перевели на работу в Нижний Новгород. Об этом рассказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

"В Нижегородский филиал директором назначена Тамара Сергеевна Бортникова. До сегодняшнего назначения с 2017 года она успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки. Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции", — сообщила Татьяна Бушкова.

В пресс-службе Екатеринбургского цирка отметили, что Тамара Бортникова по-прежнему останется на посту директора на время реконструкции и будет совмещать руководство сразу двумя организациями. "Не волнуйтесь, никакой паники нет, вся команда на месте, все мы рядом с Тамарой Сергеевной, все работаем. Опыт совмещения у нее большой, так что уверены, что все будет хорошо", — рассказали в пресс-службе "Областной газете".

Напомним, в ближайшее время цирк в Екатеринбурге закроют на реконструкцию. Последняя программа состоится 22 января. Во время ремонта переделают внутреннее убранство, зал для зрителей, а также вольеры для животных. Помимо этого будет организована смотровая площадка.

На ремонт планируется направить 2,5 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета.