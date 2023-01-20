Дмитрий Ионин ознакомился с зимней туристической инфраструктурой на реке Чусовой

В августе 2022 года в деревне Каменка на месте заброшенной базы "Утес" открылся визит-центр. Фото: Алексей Колчин/департамент информполитики Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин 20 января протестировал работу туристической инфраструктуры на реке Чусовой в зимний сезон. Сейчас там работает первый инфраструктурный объект — "Ключ-Камень".

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что задачу по развитию туринфраструктуры на реке Чусовой поставил губернатор Евгений Куйвашев. На этой территории планируют построить причалы, стоянки, туалеты, а также организовать удобную систему навигации.

В августе 2022 года в деревне Каменка на месте заброшенной базы "Утес" открылся визит-центр. Также при финансовом содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства там появились 7 гостевых домиков на 48 человек, места для отдыха, пирс и бани, а волонтеры построили экологическую тропу. Кроме того, туристам доступны сохранившиеся декорации к фильму "Угрюм-река".

Фото: Алексей Колчин/департамент информполитики Свердловской области

Фото: Алексей Колчин/департамент информполитики Свердловской области

"Визит-центр — это первая ласточка. Основная функция у таких центров — информационная: сбор и размещение информации о турмаршрутах и турпродуктах территорий вдоль реки Чусовой, их продвижение, а также размещение культурно-исторической и природно-географической информации о Свердловской области. Кроме того, развитие локации идет за счет продвижения местной кухни. Гастрономический туризм сегодня способен дать серьезное увеличение турпотока и стать серьезным вкладом в экономику", — заявил Дмитрий Ионин.

Замгубернатора лично принял участие в приготовлении аутентичного блюда — шулюм по-уральски с перепелами и пихтой. Подобные блюда готовят из продуктов, которые производят фермы окрестных деревень, что способствует развитию малого бизнеса.

Фото: Алексей Колчин/департамент информполитики Свердловской области

Фото: Алексей Колчин/департамент информполитики Свердловской области

Директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич подчеркнул, что большая часть туробъектов рассчитана на жителей регионов Большого Урала.

"Мы продумываем такие сценарии отдыха, чтобы уральцы могли попробовать все туристические направления и удивиться, что Урал — это не только опорный край державы, но и место для полноценных уральских каникул", — сказал он.

Ранее "Областная газета" рассказывала о гастрономических событиях в Свердловской области.