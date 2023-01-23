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23 января 2023, 13:37

В ФНС для всех налоговых платежей открыли отдельный счет

ФНС

В ФНС России создан отдельный счет для всех платежей налогоплательщиков. Фото: Галина Соловьева

В федеральной налоговой службе России для всех платежей физических и юридических лиц создали отдельный счет. Он открыт в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.

На данный счет будут поступать от налогоплательщиков все взносы по налогам, сборам, пеням и остальным платежам, которые администрирует налоговая служба каждого региона РФ, в том числе и Свердловской области.

"Данный счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения", — пояснили в пресс-службе УФНС по Свердловской области.

Реквизиты для оплаты налогов и других платежей есть на промостранице сайта ФНС России.

Напомним, с 2023 года в России начала действовать система единого налогового счета (ЕНС), который стал обязательным для всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Система ЕНС и Единого налогового платежа (ЕНП) подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно перечислять единым платежным документом.

Областная газета Свердловской области

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