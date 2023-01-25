Область на карте

Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области

Новые ФАПы, спасение школы-близнеца и поимка рыси «ОГ» рассказывает о самых интересных новостях из жизни свердловских муниципалитетов.

Щелкун (Сысертский ГО)

В селе построили туристско-информационный центр.

Как сообщают «Сысертские вести», субсидию от министерства инвестиций и развития региона на возведение ТИЦа муниципалитет получил в феврале прошлого года. В здании разместится площадка для мероприятий, магазин сувениров, мини-кофейня и общественная уборная. Также будет продолжено благоустройство береговой зоны.

Бобровское (Слободо-Туринский МР)

В центре села открылся фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать 230 жителей.

Как пишет газета «Коммунар», старое здание из-за большого срока службы не подлежало ремонту, поэтому было решено возвести новое модульное здание. Работы были проведены по программе модернизации первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение».

В новом ФАПе жители смогут пройти по месту жительства электрокардиографию, спирометрию, бесконтактное измерение внутриглазного давления, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, пациенты смогут оформлять электронные рецепты и листки нетрудоспособности, а также получать телемедицинские консультации.

До конца года на территории района построят еще два ФАПа – в сёлах Макуй и Андроново.

Нижняя Тура

В старой части города поймали рысенка.

Как пишет газета «Время», животное проникло на территорию частного нежилого дома и забралось на крышу. Пока очевидцы звонили владельцам участка, егерю и по номеру 112 для вызова экстренных служб, рысенок зашел в дом. Там его поймали, завернули в плед и отправили обратно в лес.

Полевской

В многоквартирном доме в результате хлопка газового баллона сгорела квартира.

Как сообщает информационный портал «ПроПолевской», взрыв произошел на первом этаже в квартире, которая была отключена от центрального газоснабжения. Хозяйка квартиры пользовалась переносной плиткой на газовых баллонах. Вентиль отключения плитки был повернут не до конца, из-за чего газ постепенно выходил из баллона и скопился в воздухе.

При попытке повторно включить плитку последовал взрыв. Женщина успела покинуть квартиру, после этого взорвались еще два запасных баллона. На место сразу приехали пожарные и газовые службы.

Жителей дома вывели на улицу – никто из них не пострадал. Подъезд обесточили, пожар оперативно ликвидировали.

Березовский

Судьбу проблемной школы решили по примеру Екатеринбурга.

Как сообщает «Золотая горка», здание одной из старейших в городе школ – № 2, рассчитанное на 900 учеников, было построено в 1955 году и сильно обветшало. Несколько лет городские власти не могли определиться – реконструировать его или снести и построить новое. Запланированная реконструкция влетала в копеечку, а новые проекты не вписывались в имеющийся участок, окруженный жилой застройкой.

– По счастливой случайности в Екатеринбурге нашлась школа-близнец нашей школы № 2, буквально только что капитально отремонтированная – гимназия № 99 на ул. Баумана, 17. Были приятно удивлены качеством проведенного ремонта, решили идти тем же путем,- приводит слова главы города Евгения Писцова «Золотая горка».

Заявку на капитальный ремонт в 2024 году планируют подать до 1 июля этого года.

Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле экскаватор смял ковшом автобус с пассажирами.

Как сообщают «Все новости», инцидент произошел на углу улиц Быкова и Максима Горького. Водитель экскаватора, возвращавшийся на рабочее место после ремонта, во время поворота не заметил пассажирский автобус, следовавший по маршруту №7 «Черемшанка – Железнодорожный вокзал» и смял его стрелой.

В салоне автобуса в это время находились 10 пассажиров, после столкновения одного из них пришлось госпитализировать в Демидовскую больницу. 65-летнего водителя осмотрели медики бригады скорой помощи и отпустили домой.

На водителя спецтехники составили протокол за отсутствие путевого листа. Также выявили недостатки зимнего содержания проезжей части и изношенную дорожную разметку – обслуживающей компании выдали рекомендации по устранению нарушений.

Мариинск(ГО Ревда)

Найден подрядчик, который капитально отремонтирует разбитый трехкилометровый участок дороги от Ревды до Мариинска, расположенный непосредственно перед самим поселком.

Как сообщает «Ревдинский рабочий», ремонт начнется в марте и завершится в сентябре этого года, его стоимость составит 107 млн рублей. Контракт выиграла екатеринбургская компания, она же будет содержать отремонтированный участок до 2026 года.