В России могут изменить правила проезда автомобилей через границу

Пересекать границу РФ можно будет строго по времени. Фото: Галина Соловьева

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки, которые требуют резервировать время проезда автотранспорта через границу. В документе также говорится об осуществлении контроля прибытия автомобилей в назначенные даты и время.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами <...> в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации", — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Планируется, что пункты контроля оборудуют средствами принудительной остановки транспортного средства. По мнению Евгения Москвичева, их следует разместить на участке дороги рядом с въездом на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания.

Как указано в документе, изменения должны заработать с 1 марта этого года.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в Госдуму внесены поправки об ужесточении наказания за вождение без прав.