В Свердловской области создали интерактивную карту догазификации

В регионе создана интерактивная карта газификации. Фото: Алексей Кунилов

Интерактивная карта социальной догазификации создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Любой житель Свердловской области, указав свой адрес, сможет узнать, числится ли его дом в плане газификации, в какие сроки и какая организация проведет газ, а также рассчитать стоимость услуги и подать заявку.

Ознакомиться с возможностями интерактивной карты можно по ссылке.

"Если дом или объект отсутствует в плане газификации, то здесь же уральцы смогут оформить заявку на социальную догазификацию в адрес регионального оператора. Кроме того, интерактивная карта позволяет ознакомиться с существующими мерами социальной поддержки в рамках догазификации, максимальный размер которых составляет 100 тысяч рублей", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, программа по социальной газификации объявлена Президентом России Владимиром Путиным. До 2028 года, согласно графику, необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.

По распоряжению Евгения Куйвашева льготникам уже сейчас компенсируют 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Кроме того, губернатор поручил рассмотреть вопрос о расширении списка льготников и в индивидуальных случаях увеличить размер компенсации до 250 тысяч рублей. Главам муниципалитетов поручено разработать дорожные карты по подключению каждого дома.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области начала работать "Газовая ипотека".