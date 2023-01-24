В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 17 участков дорог

В мэрии Екатеринбурга уже заключены контракты с подрядчиками. Фото: Павел Ворожцов

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в Екатеринбурге на ремонт городских магистралей выделены 917 миллионов 895 тысяч рублей.

Общая протяженность дорог, которые отремонтируют в этом году, составит 17,3 километра, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Всего в порядок приведут 17 участков. В список включены объекты:

улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;

улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков;

улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской;

улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127;

улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной;

улица Шейнкмана — от Куйбышева до Радищева;

улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов;

улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный;

улица Восточная — от Первомайской до Малышева;

улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов;

улица Техническая — от Ватутина до Расточной;

улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;

улица Шаумяна — от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;

улица Шейнкмана — от Челюскинцев до проспекта Ленина;

улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной;

улица Посадская — от Белореченской до Московской (по четной стороне);

автомобильная дорога по Сибирскому тракту — от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.

В администрации города отметили, что контракты заключены по всем объектам. К ремонтам подрядчики приступят весной, после уборки города. По данным дорожным служб, наиболее благоприятная погода для укладки асфальта ожидается во второй половине мая.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении новому проезду имени первого главного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой в Академическом районе.