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Общество
24 января 2023, 12:40

В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 17 участков дорог

Укладка асфальта

В мэрии Екатеринбурга уже заключены контракты с подрядчиками. Фото: Павел Ворожцов

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в Екатеринбурге на ремонт городских магистралей выделены 917 миллионов 895 тысяч рублей.

Общая протяженность дорог, которые отремонтируют в этом году, составит 17,3 километра, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Всего в порядок приведут 17 участков. В список включены объекты:

  • улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов; 
  • улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков;
  • улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской;
  • улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127;
  • улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной;
  • улица Шейнкмана — от Куйбышева до Радищева;
  • улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов;
  • улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный;
  • улица Восточная — от Первомайской до Малышева;
  • улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов;
  • улица Техническая — от Ватутина до Расточной;
  • улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;
  • улица Шаумяна — от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;
  • улица Шейнкмана — от Челюскинцев до проспекта Ленина;
  • улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной;
  • улица Посадская — от Белореченской до Московской (по четной стороне);
  • автомобильная дорога по Сибирскому тракту — от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.

В администрации города отметили, что контракты заключены по всем объектам. К ремонтам подрядчики приступят весной, после уборки города. По данным дорожным служб, наиболее благоприятная погода для укладки асфальта ожидается во второй половине мая.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении новому проезду имени первого главного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой в Академическом районе.

Областная газета Свердловской области

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