В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 17 участков дорог

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в Екатеринбурге на ремонт городских магистралей выделены 917 миллионов 895 тысяч рублей.
Общая протяженность дорог, которые отремонтируют в этом году, составит 17,3 километра, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Всего в порядок приведут 17 участков. В список включены объекты:
- улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;
- улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков;
- улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской;
- улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127;
- улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной;
- улица Шейнкмана — от Куйбышева до Радищева;
- улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов;
- улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный;
- улица Восточная — от Первомайской до Малышева;
- улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов;
- улица Техническая — от Ватутина до Расточной;
- улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;
- улица Шаумяна — от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;
- улица Шейнкмана — от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной;
- улица Посадская — от Белореченской до Московской (по четной стороне);
- автомобильная дорога по Сибирскому тракту — от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.
В администрации города отметили, что контракты заключены по всем объектам. К ремонтам подрядчики приступят весной, после уборки города. По данным дорожным служб, наиболее благоприятная погода для укладки асфальта ожидается во второй половине мая.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении новому проезду имени первого главного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой в Академическом районе.