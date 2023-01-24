Александр Левин объявил о начале второго конкурса на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала"

Представителям объектов-лидеров вручается символическая стела. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области официально дан старт проведению второго конкурса на присвоение общественного статуса "Достояние Среднего Урала". Заявки на участие можно подать с 1 февраля до 30 мая.

"Этот конкурс проводится по указу губернатора Евгения Владимировича Куйвашева и направлен на реализацию в нашем регионе мероприятий по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти", — отметил Александр Левин.

Главным информационным партнером конкурса стала "Областная газета". Соответствующее соглашение 24 января подписали председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и главный редактор издания Александр Лакедемонский.

"Областная газета" оказывала всестороннюю поддержку конкурсу "Достояние Среднего Урала — 2022". На страницах издания вышли материалы, рассказывающие о десятках наиболее интересных проектов. Не менее насыщенным предстоит и 2023 год. Мы будем оперативно и полно информировать читателей о ходе конкурса и его участниках", — рассказал Александр Лакедемонский.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, итоги первого конкурса были подведены 17 января 2023 года. Почетный статус присвоили пяти достопримечательностям: Уралвагонзаводу, Ирбитской ярмарке, Нижнесинячихинскому музею-заповеднику деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова, колокольному заводу "Пятков и К", а также трамваю города Волчанска. Представителям объектов-лидеров вручили символическую стелу из бетона.

Отметим, статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, традиционным мероприятиям, географическим объектам, организациям и коллективам. Для выдвижения кандидатов нужно заполнить заявку на сайте Общественной палаты региона. После 30 мая начнется экспертный отбор объектов, а с 1 августа по 1 декабря на портале Госуслуг пройдет общественное голосование, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.