Екатеринбургский зоопарк отмечает День белого медведя

Мишкам понравилось праздничное угощение. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В честь праздника медведиц Айну и Хатангу угостили тортом из рыбы и огурцов.

Дни рождения медведиц точно неизвестны, но, как правило, потомство эти животные приносят в конце февраля-январе, поэтому сотрудники решили организовать праздник для питомцев 25 января, когда отмечают День белого медведя. Об этом рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Медведица Айна приехала в Екатеринбург из Пермского зоопарка. В этом году ей исполнилось 25 лет.

Медведица Хатанга в уральской столице живет с лета 2022 года. Она была спасена с архипелага Северная Земля, где осталась без мамы и не могла сама о себе позаботиться. Медвежонка подкармливали работники арктической базы вблизи поселка Хатанга, поэтому так и назвали нового питомца Екатеринбургского зоопарка. Сейчас Хатанге 2,5 года.

Недавно в зоопарке для белых медведиц оборудовали новый удобный вольер, который разделен на две половины. Он почти в 2 раза больше предыдущего, его площадь составляет 700 квадратных метров. В распоряжении Айны и Хатанги 3 бассейна, берлоги, участки с натуральным грунтом и игровыми элементами.

Стоит отметить, что белый медведь является самым крупным хищником на Земле. Он занесен в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность делают этого зверя уязвимым.

Напомним, ранее из Подмосковья в Екатеринбургский зоопарк привезли пару экзотических птиц.