В Екатеринбурге успешно прооперировали мужчину с редкой врожденной аномалией

Врачи провели редкую операцию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Оказать качественную медицинскую помощь пожилому мужчине удалось благодаря слаженным действиям специалистов двух передовых клиник столицы Урала и высокоточной диагностике, которую сделал доступной для пациентов нацпроект "Здравоохранение".

Операцию провели врачи второго хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1). Пациент попал в реанимацию из-за кишечной непроходимости. Житель поселка Верхние Серги с детства страдал болями в животе. Недавно, когда мужчина был в гостях в Екатеринбурге, у него случился очередной приступ и его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ГКБ № 40, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Вместе в реанимационными мероприятиями врачи выполнили компьютерную томографию и эндоскопическое исследование. Выяснилось, что причиной тяжелого состояния стала редкая врожденная патология двенадцатиперстной кишки. Пациента перевели в СОКБ № 1 для оперативного вмешательства.

Как сказал заведующий вторым хирургическим отделением СОКБ № 1 Антон Шушанов, врачи столкнулись с нетипичной патологией, что вызвало трудности в принятии правильного решения.

"В данной ситуации очень важно было поставить правильный диагноз. После этого мы, имея за плечами достаточно большой опыт решения нестандартных ситуаций и реконструктивных вмешательств, прооперировали пациента", — пояснил Антон Шушанов.

Теперь пациент сможет вернуться к нормальной жизни и не испытывать боли.

"До этого я жил от приступа к приступу, а теперь наконец увидел жизнь, стал нормально есть. Врачи — и лечащий, и заведующий — люди с большой буквы! Спасибо!" — поблагодарил пациент врачей.

Стоит отметить, что медучреждения Свердловской области оснащаются высокоточным диагностическим оборудованием экспертного класса благодаря национальному проекту "Здравоохранение". В 2023 году на его реализацию в регионе из бюджетов всех уровней планируется выделить 4,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что уральские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку.