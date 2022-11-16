Свердловские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку

Врачи СОКБ № 1 провели уникальную малоинвазивную операцию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) провели уникальную операцию на почке пациента — сосуды были поражены опасной патологией. Хирургическое вмешательство выполнили врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Василий Шерстобитов и Кирилл Ветров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

У 30-летнего пациента выявили артериовенозную фистулу и аневризму почечной артерии.

"Кровоснабжение и отток мочи были очень затруднены, из-за чего почка практически погибала", — рассказал врач первого урологического отделения СОКБ № 1 Александр Сорочкин.

Перед врачами встал вопрос об удалении почки. Но в этом случае во время операции был высок риск разрыва аневризмы и большой потери крови. На консилиуме доктора решили провести сложную малоинвазивную операцию. В итоге орган удалять не пришлось. Компьютерная томография показала, что кровоснабжение почки у прооперированного пациента восстановилось.

"В данном случае мы столкнулись действительно с очень редкой ситуацией. За 23 года своей врачебной практики и работы в СОКБ № 1 я могу вспомнить от силы 3 или 4 похожих случая. Тем не менее нам удалось избавить пациента от 2 страшных патологий, каждая из которых могла привести к необратимым последствиям, а главное — сохранить орган", — сказал врач-рентгенохирург СОКБ № 1 Василий Шерстобитов.

Напомним, ранее свердловские врачи пересадили костный мозг ребенку с синдромом Дауна.