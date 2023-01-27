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Общество
27 января 2023, 11:31

В России будут производить беспилотные коммунальные машины

  Марина Сапожникова
Лопаты

Беспилотник позволит уменьшить количество дворников. Фото: Галина Соловьева

Новый беспилотник разрабатывают инженеры Московского политехнического университета совместно со специалистами российской компании по производству электромашин. Техника сможет в автоматическом режиме убирать улицы и дворы от мусора, листьев и снега, распылять противогололедные реагенты. 

Как рассказал начальник центра перспективных разработок автономных систем Московского политеха Николай Панокин, управлять беспилотником будет автоматическая система с технологией машинного зрения. Устройство должно работать в окружении множества препятствий и определять, когда совершать объезд, когда остановиться и подождать, пока освободится путь, а когда убрать помеху, если это мусор или снег.

Для выполнения подобной задачи искусственный интеллект должен не просто видеть преграду, но и классифицировать ее. Для этого инженерами разрабатываются специальные алгоритмы распознавания. Данные роботу будут поступать с видеокамер, ультразвуковых, электростатических и других датчиков, сообщают "Известия".

Машина создается на базе колесной платформы с электроприводом, она не будет производить много шума и от нее не будет никаких вредных выбросов. Аппарат оборудован универсальными креплениями для различных механизмов, таких как грейдерные отвалы, щетки и разбрызгиватели. На улицах и в зонах отдыха беспилотник сможет работать круглосуточно, что позволит высвободить персонал и снизить затраты на содержание территорий.

Опытный образец машины планируют представить уже в 2024 году, а начать его серийное производство должны к 2025-му. 

Ранее сообщалось о том, что у свердловских врачей появился робот-анализатор.

Областная газета Свердловской области

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