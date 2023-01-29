В Госдуме РФ рассказали, какие законы вступают в силу в феврале

С 1 февраля в России будет проиндексировано более 40 соцвыплат. Фото: пресс-служба Госдумы

В Госдуме РФ рассказали о наиболее важных законах, вступающих в силу с февраля 2023 года. Среди них — увеличение маткапитала и ряда соцвыплат, а также документ, касающийся приема в вузы детей участников СВО.

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на уровень фактической инфляции, то есть на 11,9%. Семьи с одним ребенком смогут получить 586 946,72 рубля, а семьи, в которых появился второй ребенок и ранее права на маткапитал не возникало, — 775 628,25 рубля. Если семья ранее уже оформляла маткапитал, доплата при рождении второго ребенка составит 188 681,53 рубля.

На 11,9% будут увеличены, в частности, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком — его сумма составит 7 925,71 рубля, а также единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909,03 рубля. Всего будет проиндексировано более 40 выплат.

С 1 февраля с целью реализации положений закона о "суверенном Рунете" в России появится административная ответственность за неисполнение оператором связи требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

С 3 февраля государственные охотничьи инспекторы получат право проводить постоянные рейды для выявления нарушений и ведения профилактической работы. Также им будет разрешено применять физическую силу и использовать оружие при задержании нарушителей, в основном, браконьеров.

4 февраля у региональных властей появится возможность передавать жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но которое им не понадобилось, другим очередникам. К ним относятся ветераны боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, отмечается на сайте Госдумы.

Помимо этого, 20 февраля истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников СВО. Согласно документу, квота на приоритетное зачисление в университеты детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий, составит 10%. Схожую меру поддержки введут в отношении Героев РФ и лиц, награжденных тремя орденами Мужества — они смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.