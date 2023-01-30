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Общество
30 января 2023, 10:18

Свердловские приставы наказали банк за частые звонки на работу должника

Машина ФССП

Сотрудники банка слишком часто звонили на работу должника. Фото: Алексей Кунилов

В главное управление ФССП РФ по Свердловской области обратился житель Екатеринбурга, он пожаловался приставам, что ему на работу часто звонят из банка с требованием выплатить долг.

Сотрудник банка сообщал коллегам должника о необходимости связаться с кредитным учреждением. Звонки повторялись очень часто.

"При этом сам должник своего согласия на взаимодействие по поводу его долга с третьими лицами кредитной организации не давал. Потерпевшим по месту службы были запрошены аудиозаписи телефонных переговоров, которые впоследствии помогли подтвердить вину кредитной организации", — уточнили в пресс-службе ГУФССП РФ по Свердловской области.

По результатам проверки банк был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение статьи КоАП РФ "о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Приставы напоминают, что к вопросу возврата долга третьи лица могут быть подключены только с письменного согласия должника и самого третьего лица. При этом в документах должны быть указаны персонифицированные данные третьего лица.

Ранее судебные приставы взыскали с жителя Верхотурья долг по алиментам, мужчина пытался скрыть сведения о своем месте работы.

Областная газета Свердловской области

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